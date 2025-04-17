Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali Erzurum'da Gerçekleştirildi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'ni takip etti.

Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, 16 ilden İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam Hatip Liselerinden öğrenciler katıldı.

Yarışma öncesi salondakilere hitap eden Vali Çiftçi, "Galip sayılır bu yolda mağlup." dizelerini hatırlatarak, bu tür yarışmaların kaybedeni olmadığını vurguladı ve "İşte bu da tam anlamıyla mağlubun da galip olduğu yarışmalardan biridir." dedi.

Valimiz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hafızlık; özel, zor, meşakkatli ve sabır gerektiren bir eğitimdir. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: 'Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve onu muhafaza edecek olan biziz.' Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar ulaşmasında iki temel etken vardır: Yazılı olarak mushaf haline getirilmesi ve hafızlar tarafından ezberlenmesi. Cenab-ı Hak bu koruma görevini hem yazılı hem sözlü olarak gerçekleştirmiştir."

Fatır Süresi'nden, "Biz kullarımızdan dilediklerimizi kitaba varis kılarız." ayetini hatırlatan Vali Çiftçi, burada bahsedilen seçilmiş kullardan maksadın hafızlar olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılan öğrencilerin gayretini tebrik eden Vali Çiftçi, "Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldular Bu süreç ciddi bir azim, sabır ve disiplin gerektiriyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi ve şu ifadeleri ekledi: "Hafız olmak birkaç yıllık bir gayret, ama hafız kalmak bir ömür boyu o emaneti taşımayı gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim'i sadece ezberlemek değil, manasını öğrenmek ve hayatımıza aktarmak da bu sorumluluğun bir gereğidir."

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şöyle oldu:

Lise kategorisinde Düzce Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Berat Gürbüz birinci, İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinden Selahaddin Benli ikinci, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hamza Güllü üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde ise Trabzon Arsin Yeşilyalı Anadolu İmam Hatip Ortaokulundan Osman Halil birinci, İstanbul Asımın Nesli imam Hatip Ortaokulundan Aras Porsuk ikinci, Kocaeli Gölcük Mecit Kovan İmam Hatip Ortaokulundan Ahmet Aşkın üçüncü oldu. - ERZURUM