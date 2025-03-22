Genç Kızılay Gönüllüleri Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Genç Kızılay gönüllüleri Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

Genç Kızılay gönüllüleri, ilçeye bağlı 57 köyün 47'sinde aktif olarak çalıştı. Köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ve nakdi yardım ulaştırıldı. Ayrıca, 86 aileye de 3'er bin lira nakdi yardım yapıldı.

Hayırseverlerin destekleriyle her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaşan Genç Kızılay gönüllüleri, yardımlarına yıl boyunca devam edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kızılay Genç Gönüllüler Başkanı Emrah Özsoy, Ramazan ayı boyunca yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Ramazan ayında 'çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak' için çalıştık. Gönüllü arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz demeden ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olduk. Hayırseverlerimizin destekleriyle 500 aileye ulaştık. Yardımlarımız sadece Ramazan ayıyla sınırlı kalmayacak, yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA