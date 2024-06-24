Genç kadın evinde ölü bulundu

Kapaklı'da 10 gündür haber alınamayan genç kadın evinde ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde 10 gündür kendisinden haber alınamayan 34 yaşındaki kadın, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 50. Sokakta bulunan Çınar Sitesi 5. Blok'un 9. katında meydana geldi. Apartmanın 9. Katında yaşayan 34 yaşındaki Bahar Çiftçi'yi 10 gündür arayan site yöneticisi kendisine ulaşamadı.

İtfaiye ekipleri kilitli kapıyı açtı

Durum site sakinleri tarafından 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri evin kapısının arkadan kilitli olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından açılan kapı sonrası 10 gündür haber alınamayan Bahar Çiftçi evinde ölü olarak bulundu.

Ev içerisinde yerinde yapılan incelemelerin arından Bahar Çiftçi'nin cesedi otopsiye kaldırılırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.