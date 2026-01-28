Eskişehir'de genç çiftlere 'Evlilik Öncesi' eğitimi

Aile ve Nüfus On Yılı kapsamında hayata geçirilen "Evlenilecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde, hak sahibi olan genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim programı düzenlendi.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla başlatılan projede, maddi desteğin yanı sıra gençlerin güçlü temellere dayanan bir yuva kurmaları için eğitim desteği de veriliyor. Bu kapsamda düzenlenen programda, evlilik yolundaki çiftlere uzmanlar tarafından bilgiler aktarıldı. - ESKİŞEHİR