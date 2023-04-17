Genç anne kalbine yenik düştü
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki genç anne hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki genç anne hayatını kaybetti.
Çaycuma'da yaşayan Bedriye Kamit Yılmazer (37), 6 sene önce göğüs kanserine yakalandı. Kanserle verdiği mücadelede bir süre sonra sağlığına kavuşan genç anne son zamanlarda tekrar nükseden kanser hastalığı yüzünden tekrar tedaviye başladı. Genç anne Yılmazer, bu sabah kalbine yenik düşerek hayatını kaybetti. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel