Gemlik ve Orhangazi adliyelerine alınacak 11 zabıt kâtibi için uygulama sınavı yapıldı

Gemlik ve Orhangazi adliyelerinde görevlendirilmek üzere alınacak 11 zabıt katibi kadrosu için uygulamalı klavye sınavı gerçekleştirildi.

Toplam 65 adayın katıldığı sınav, Gemlik'te ilk kez faaliyete geçen Ağır Ceza Mahkemesi'nin personel ihtiyacı kapsamında düzenlenirken, sınav Lale Kemal Kılıç ortaokulunda yapıldı. Adaylar, belirlenen metni verilen süre içerisinde en hızlı ve hatasız şekilde yazabilmek için ter döktü. Klavye sınavında başarılı olan adaylar, bir sonraki aşama olan sözlü mülakata katılmaya hak kazanacak.

Gemlik'te Ağır Ceza Mahkemesi'nin hizmete girmesinin ardından gerçekleştirilen ilk zabıt katibi alım süreci olması nedeniyle sınavın ilçe açısından ayrı bir önem taşıdığı belirtildi. Alım sürecinin mülakatların tamamlanmasının ardından sonuçlandırılması bekleniyor.

Öte yandan sınav merkezine gelen Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Alpay Sarıaslan'da adaylara başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı