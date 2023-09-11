Gemlik'te Düşman İşgalinden Kurtuluşun 101. Yılı Kutlandı

Gemlik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve İskele Meydanı'nda yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenginin sunumuyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Üç pare top atışı yapıldı.

Programın İskele Meydanı'ndaki bölümünde ise halk oyunları gösterileri ve eğitimli köpek gösterisiyle devam etti. Gemlik Belediye Başkanvekili Galip Gür günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

"MİLLETİMİZİN DESTANLARLA DOLU TARİHİ VARDIR"

Gemlik Belediye Başkanvekili Galip Gür, 11 Eylül'ün emperyalistlere unutulmayacak bir ders verdiğini belirterek, aynı karar ve inançta olduklarını vurguladı.

Gür, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Bugün 11 Eylül, bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 101 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse bugünde aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık.

101 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kurtuluş mücadelemizde şehit düşen Yüzbaşı Cemal'i, Er Mehmet Ali'yi, İmam Mehmet Efendi, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor, halkımızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyor, tüm hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Yapılan konuşmaların ardından Gemlik'in kurtuluşunda şehit düşen Yüzbaşı Cemal, Hafız Mehmet Efendi ve Er Mehmet Ali'nin Emetullah Hatun Camisi yanındaki kabirleri protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret, okunan duaların ve karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.