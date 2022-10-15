Düğünde geline takılan altınlar geçit töreniyle sergilendi, konukların gözleri fal taşı gibi açıldı Yerel Haberler Erzincan'da gerçekleştirilen bir düğün sırasında eline takılan altın ve setler, görücüye çıkarıldı. Takılan altınların sayısı görenleri hayret ettirdi. Düğünde takı töreni sırasında geline takılan altın ve setlerin görüntüsü dikkat çekti. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görüldü. SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞILDI Sosyal medyada bir düğünden paylaşılan görüntüler izlenme rekoru kırdı. "Gelinimizi aldık" notuyla paylaşılan görüntülerde 6 kişinin elinde altın ve setleri taşıdığı görülüyor. O anların görüntüsü kısa sürede büyük izlenme aldı. Gelinin Erzincan'dan gittiği belirtilirken, düğünün hangi ilde gerçekleştiği bilinmiyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzincan Yerel Haberler

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