Gelincik Çiçekleri Efeler'i Kırmızıya Boyadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde etkili olan yağışların ardından açan gelincik çiçekleri, bahçe ve tarlaları kırmızıya boyadı. Özellikle Kızılcaköy Mahallesi'ndeki zeytin bahçeleri, gelinciklerin açmasıyla adeta kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte ilkbaharda kendisini göstermeye başlayan ve doğada kendiliğinden yetişen türkülere ve şiirlere konu olan gelincik çiçekleri, Nisan ayında yoğun şekilde görülmeye başladı. Yaklaşık bir ay boyunca tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler, Merkez Efeler ilçesinde doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf meraklıları, bahçelerde ve tarlalarda açan gelincikleri görüntüleyerek eşsiz manzaraları kayıt altına alıyor. Efeler'de baharın simgesi haline gelen bu kırmızı örtü, ilçeye farklı bir güzellik katıyor. - AYDIN