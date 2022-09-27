Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 4 milyon TL'lik takı takıldı

Yerel Haberler

Van'da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde damat ve geline 4 milyon lira takıldı.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli tören ile nişanlanan Nudem ve Cahit çifti, dünya evine girdi. Düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

Görkemli düğün töreninde şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Bir masa etrafına oturan kişiler teker teker paraları saydı. Düğüne çok fazla katılım olunca takılan para miktarı da fazla oldu. Gecenin sonunda damat ve geline 4 milyon lira takıldığı ortaya çıktı.

2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 4 milyon TL'lik takı takıldı

Gevdan aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Veysel Ürüm, "Yaklaşık bir ay önce nişanladığımız gençlerin bugün düğün törenini yapıyoruz. Çok güzel bir kalabalık var. Gevdan aşiretinin sevilen iki ailesi olan Aslan ve Abi ailelerinin gençleri, bugün düğün töreniyle uzun bir birlikteliğe başlayacaklar. Şimdiden her ikisini canı gönülden kutluyorum" dedi.

2 bin kişinin katıldığı aşiret düğününde 4 milyon TL'lik takı takıldı

Düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılım sağladığını ifade eden Ürüm, "Düğünümüze Türkiye'nin birçok ilinden, İran'dan, Irak'tan ve farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin kişi katılım sağladı. Ben yurt dışından gelen dostlarımız başta olmak üzere düğüne katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sevdiği kızla evlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten damat Cahit Abi ise bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti. Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı tören, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Abdullah Aslan Van Yerel Yaşam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

haksız mıyım:

sıktı ama artık bu aşiret düğününde takılan takı haberleri. napalım abi çok üremişlerse. zengininin düğünü böyle garibanını tanımazlar bile aşirette.onu da yazsanıza.birçoğu amelelik yapar

Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title