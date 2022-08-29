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Gelin arabasının önünü oyun masası kurarak kestiler

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Gelin arabasının önünü oyun masası kurarak kestiler

- Gelin arabasının önünü oyun masası kurarak kestiler Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen damadın arkadaşları gelin arabasının önünü kesmek için oyun masası kurdular.

- Gelin arabasının önünü oyun masası kurarak kestiler

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde düğün konvoyundan bahşiş almak isteyen damadın arkadaşları gelin arabasının önünü kesmek için oyun masası kurdular.

Eflani ilçesinde Sevilay Baltacı ile dünyaevine giren Alihan Koç'un arkadaşları düğün konvoyu güzergahında yola iskambil masası kurarak oyun oynadılar. Yolu kesilen gelin arabası ise farklı yoldan kaçmaya çalışsa da başarılı olamayınca, damat masanın başına gelerek arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı. İsteklerinin karşılanacağının sözünü alan gençler masayı yoldan kaldırarak gelin arabasının geçmesine müsaade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Yıldırım - Yerel

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