Haberler

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir: "Çanakkale ruhu, bu aziz milletin kalbinde ebediyen var olsun"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhu, bu aziz milletin kalbinde ebediyen var olsun. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kaşdemir mesajında, "Bugün 18 Mart. Zafer günümüzdür. Kutlu olsun. Zaferin mimarlarına; Cevat Paşa'mıza, Selahattin Adil Bey'e, Seyit Onbaşı'mıza, Bigalı Mehmet Çavuş'a, Ezineli Yahya Çavuş'a, Nusret mayın gemisinin kahraman mürettebatına, Çanakkale'yi geçilmez yapan aziz şehit ve gazilerimize, şanlı Çanakkale müdafaasında eti ve kemiği çeliğe galip getirenlere, kararmış memleket ufuklarında şafağı söktürenlere, bir yok oluş sürecinde bir varoluş destanı yazanlara bin selam olsun. Çanakkale ruhu, bu aziz milletin kalbinde ebediyen var olsun. Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahraman Mehmetçiklerimizi şükran ve saygıyla yad ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
