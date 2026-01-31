Haberler

Efeler'de her yaştan vatandaş sabah namazında bir araya geldi

Güncelleme:
Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sabah Namazı Buluşması, Veysel Karani Camii'nde geniş bir katılımla yapıldı. Sabah namazı sonrası yapılan dualar ve sohbetlerle katılımcılara manevi bir atmosfer sunuldu.

Programa İlçe Müftü Vekili Muhammet Yılmaz'ın yanı sıra vaizler, manevi danışmanlar, din görevlileri, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen her yaştan katılımcı, aynı safta buluşarak sabah namazını eda etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşma, sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat, sohbet ve yapılan dualarla devam etti. Manevi atmosferin hakim olduğu buluşmada, camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çekildi.

Duanın ardından katılımcılara ikramda bulunulurken, programın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, cami görevlileri, cami derneği ve hayırseverlere teşekkür edildi. Öte yandan Geleneksel Sabah Namazı Buluşması'nın gelecek hafta Şevketiye Camii'nde gerçekleştirileceği bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

