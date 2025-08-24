Geleneksel Kardüz Yayla Şenliği, Bu Yıl Gölyaka Kültür Park'ta Gerçekleşti

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23-24 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Geleneksel 88. Kardüz Yayla Şenliği, bu yıl farklı bir mekanda gerçekleştirildi.

Orman yangınları nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yayla yerine Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen etkinlik, Düzce Valisi Selçuk Aslan ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Şenlikte birçok farklı sanatçı sahne alırken, vatandaşlar iki gün boyunca müzik ve eğlenceye doydu. Etkinlikte konuşan Vali Selçuk Aslan, şenliğin bu yıl güvenlik ve çevresel nedenlerle yaylada değil parkta düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

Vali Aslan, ayrıca Gölyaka Kültür Park'a ulaşımı kolaylaştıracak projeleri de duyurdu. Mevcut yolun konforunun artırılacağını ve yeni yapılacak köprü sayesinde Düzce'den parka daha kısa sürede ulaşım sağlanacağını ifade etti.

Şenlik, Düzce halkına keyifli anlar yaşatırken, önümüzdeki yıllarda Gölyaka Kültür Park'ta daha rahat ve erişilebilir bir etkinlik alanı oluşturulacağının sinyallerini verdi. - DÜZCE