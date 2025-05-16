Geleneksel El Sanatları Erzurum'da Buluştu

Geleneksel El Sanatları Erzurum'da Buluştu
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Erzurum'un Yakutiye Medresesi'nde açılan 'Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi', hat ve tezhip gibi eserlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Geleneksel el sanatları bu sergide buluştu

ERZURUM - Erzurum'un tarihi miraslarından birisi olan Yakutiye Medresesi, birbirinden değerli geleneksel el sanatlarına ev sahipliği yaptı.

Erzurum İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ortak çalışmalarının sergilendiği "Geleneksel Türk El Sanatları Karma Sergisi" kapısını meraklılarına açtı. Yakutiye Medresesi avlusunda açılan sergide hat ve tezhip başta olmak üzere bir çok nadide eser sergileniyor.

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Yer, Anadolu'da önemli bir yere ve konuma sahip olan Erzurum'da geleneksel el sanatlarının vatandaşlarla buluşmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
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