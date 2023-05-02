Geleneksel akıl oyunları turnuvası başladı

Çorum'da Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "12. Akıl Oyunları" turnuvası başladı.

Çorum'da Belediye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen "12. Akıl Oyunları" turnuvası başladı.

Geleneksel olarak düzenlenen Akıl Oyunları Turnuvası'nda heyecan başladı. Bu yıl 12. düzenlenen turnuvaya ilkokul ve ortaokul düzeyinde 600 öğrenci katılıyor. Mangala, küre, reversi, becerikli yapılar, zeka soruları, koridor ve hedef-5 oyunların yer aldığı turnuvanın finalleri başladı. Turnuvada öğrenciler, oyunlarla hem eğleniyor, hem de zeka ve strateji becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çocukların zeka ve strateji becerilerini geliştiriyor

Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleşen turnuvanın açılışını Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir oynadıkları hedef 5 oyunu ile yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, turnuvaya katılan öğrencilere başarı diledi. Çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getiren İsmail Yağbat, "12 yıldan beri devam eden geleneksel akıl oyunları turnuvamıza bu yılda devam ediyoruz. İlkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilerin katıldığı bu turnuvada çocukların eğlenmelerine, kaynaşmalarına ve gelişimlerine katıda bulunmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı turnuvamızın ödül törenini Cuma günü gerçekleştireceğiz" dedi.

Çorum Belediyesi'ne teşekkür

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de öğrencilerin zeka ve strateji becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Akıl oyunları yarışmasının öğrencilerin ruhsal ve zihinsel gelişimine katkı vereceğini dile getiren Demir, eğitme her zaman destek veren Çorum Belediyesi'ne de teşekkür etti.

Ödül töreni Cuma günü

12. Akıl Oyunları Turnuvası'nın ilk maçları büyük bir rekabete sahne oldu. 7 kategoride gerçekleşen ve 600 öğrencinin katıldığı turnuva Cuma günü sona erecek. Yarışmalar sonunda kategorilerinde dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek. - ÇORUM