Geleceğin teknoloji yıldızları Muğla'da yetişiyor

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Deneyap Teknoloji Atölyeleri, geleceğin mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimler, büyük bir heyecan ve üretkenlikle sürüyor.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı vizyonuyla hayata geçirilen atölyelerde, Muğlalı gençler teorik bilgileri pratiğe dökme imkanı buluyor. "Geleceğin Teknoloji Üreten Gençleri" sloganıyla hareket eden merkezde; robotik kodlamadan yapay zekaya, havacılık ve uzay teknolojilerinden nanoteknolojiye kadar pek çok farklı branşta eğitimler veriliyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki atölye çalışmalarında öğrenciler, sadece öğrenmekle kalmayıp aynı zamanda kendi projelerini geliştirme şansı yakalıyor. Eğitmenler eşliğinde devam eden derslerde gençlerin merakı ve üretim azmi, ortaya çıkan projelerle somutlaşıyor.

Gençlik Merkezi yetkilileri, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin bölgedeki gençler için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi: "Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak gençlerimiz, burada aldıkları eğitimlerle teknoloji tüketen değil, üreten bireyler olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Atölyelerimizdeki bu heyecan, ülkemizin teknoloji hamlesine güç katmaya devam edecek" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı