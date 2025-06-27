Gediz'in Sevilen Aile Hekimi Dr. Besim Keleş Emekliye Ayrıldı

Gediz'in Sevilen Aile Hekimi Dr. Besim Keleş Emekliye Ayrıldı
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde 35 yıl hizmet veren aile hekimi Dr. Besim Keleş, emekliye ayrıldı. Başarı Belgesi ile onurlandırılan Keleş, Gediz'de sağlık alanında önemli bir figür oldu. İki hekim açığına dikkat çekildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 35 yıldır çalışarak halka şifa dağıtan sevilen aile hekimi Dr. Besim Keleş emekliye ayrıldı. Uluoymak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Keleş, meslek hayatına noktayı koyarken, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan tarafından Başarı Belgesi ile onurlandırıldı.

1989 yılında Gediz'e gelen Dr. Besim Keleş, ilçenin sağlık alanında önemli bir figürü haline geldi. Görevine 1 Nolu Sağlık Ocağı'nda başlayan Keleş, tam 20 yıl boyunca İlçe Sağlık Grup Başkanlığı görevini layıkıyla yürüttü. Son 15 yılını ise aile hekimi olarak geçiren Dr. Keleş, Gedizlilerin yakından tanıdığı, saygı duyduğu ve sevdiği bir isim oldu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinden olan Dr. Besim Keleş'in ayrılığının ardından, Gediz'de bir başka aile hekimi olan İbrahim Yaktubay'ın da hayatını kaybetmesi, ilçede doktor açığı sorununu gündeme getirdi. Edinilen bilgiye göre, her iki doktorun yerine de önümüzdeki Temmuz ayında aile hekimi atanacağı öğrenildi.

Emekliliğe ayrılırken duygularını dile getiren Dr. Besim Keleş, Gediz'de geçirdiği 35 yılın kendisi için ne denli kıymetli olduğunu vurguladı. Keleş, "1989 yılında Gediz'e geldiğimde, buranın benim için ikinci bir vatan olacağını düşünmemiştim. 35 yıl boyunca Gedizli hemşerilerime sağlık hizmeti sunmaktan, onların dertlerine derman olmaktan büyük mutluluk ve onur duydum. Bu süreçte nice güzel hatıralar biriktirdim, çok değerli dostluklar edindim. Gediz'in her sokağı, her köşesi benim için ayrı bir anı barındırıyor. Görev yaptığım süre boyunca bana destek olan tüm Gediz halkına, mesai arkadaşlarıma ve sağlık camiasına şükranlarımı sunuyorum. Emekliliğimde de Gediz ile bağım kopmayacak. Hepinize teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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