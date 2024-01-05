Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan memurun vefatı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olarak çalışan Ramazan Arslan'ın (44) vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.

13 yıldır Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olarak çalışan ve yakalandığı lösemi nedeniyle tedavi gören genç memur Ramazan Arslan uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Ölümü ile Gedizlileri üzüntüye boğan Arslan, Eskigediz Beldesinde kılınan ikindi namazına müteakip Gediz mezarlığına defnedildi. - KÜTAHYA