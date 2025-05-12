Gediz'deki Hafızlık Kur'an Kursu'na Gurbetçi Destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapımı devam eden Erkek Hafızlık Kur'an Kursu, hayırseverlerin destekleriyle yükselmeye devam ediyor.

Son olarak, Almanya'da yaşayan gurbetçi vatandaşların gönderdiği anlamlı bir bağış, kurs inşaatına önemli bir katkı sağladı. Uzun yıllardır Almanya'nın Köln şehrinde ikamet eden Gedizli Hacı Fadime Han, Almanya'daki arkadaşlarının kurs inşaatına destek olmak amacıyla kendisine teslim ettiği 35 bin Türk Lirası tutarındaki emaneti, Gediz İlçe Müftüsü Sabahattin Turan'a bizzat teslim etti.

İlçe Müftüsü Sabahattin Turan, yapılan bu değerli yardım dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen bu destekler, kursumuzun en kısa sürede tamamlanması için bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın bu denli duyarlı davranması ve memleketlerine sahip çıkması bizleri çok duygulandırıyor. Hacı Fadime Hanım'ın nezdinde tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA