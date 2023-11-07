Gediz'de umreciler dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2023-2024 umre ibadetini yerine getirmek üzere Gediz'den yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 2023-2024 umre ibadetini yerine getirmek üzere Gediz'den yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Umre ibadetini yerine getirmek üzere Dayınlar Camii İmam-Hatibi Turan Çakır rehberliğinde Gediz'den yola çıkan 17 umreci, Gediz Ulu Camii'nden telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlama törenin de konuşan Müftü Yardımcısı Osman Avcı, "Umreye gidecek kardeşlerimiz, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul eylesin. İlçemizden yola çıkan 17 umrecimiz kutsal topraklarda ibadetlerini gerçekleştirecekler. Kutsal topraklarda vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dua etmeyi unutmayalım. Allah yapacağınız tüm dualarınızı kabul etsin" dedi.

Konuşmanın ardından yine Osman Avcı'nın yaptığı duanın ardından umreciler mukaddes topraklara uğurlanmak üzere Zafer Havalimanına gittiler. Uğurlama törenine Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, umrecilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KÜTAHYA