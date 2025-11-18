Haberler

Geçit Köyü'nde Beton Yol Sevinci

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Geçit köyü, yıllardır beklediği beton yola kavuştu. Vali Ziya Polat ve beraberindekiler, yaklaşık 5 kilometrelik yolun yapımını yerinde inceledi. Köylüler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşayan Geçit köyü, beton yola kavuştu. Köylüler ise yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan Akyaka ileçesi Geçit köyü yolu beton asfalt yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile birlikte İl Özel İdareye ait Kilitli Parke Taş ve Beton Santrali'nde üretilen beton ile Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) yöntemiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan yaklaşık 5 kilometrelik Geçit köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Polat, Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan'dan bilgi aldı. Beraberindekilerle birlikte yapımı tamamlanan yolu gezen Polat, Kars'ta köy yollarında çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Polat, kar yağana kadar çalışmaların süreceğine dikkat çekti.

Geçit köyü yolunda incelemelerini tamamlayan Polat, daha sonra Kars'a döndü. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip kebapçıya gittim

Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçan kaçanı kurtaran Altay Bayındır aldığı haberle yıkıldı

Uçan kaçanı kurtaran Altay Bayındır aldığı haberle yıkıldı
Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi

Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Kızının yetişkin içerik üreticisi olduğu ortaya çıkan parti lideri istifa etti

Kızının yetişkin içerikleri ortaya çıkan parti lideri istifa etti
Beşiktaş'tan Barcelona'ya Ter Stegen için ilk teklif

Barcelona'dan Süper Lig'e! Tüm dünya bu transferi konuşur
Uçan kaçanı kurtaran Altay Bayındır aldığı haberle yıkıldı

Uçan kaçanı kurtaran Altay Bayındır aldığı haberle yıkıldı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Göksel Aşan görevinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, görevinden ayrıldı
Cani anne 18 yıl sonra yakalandı! Vahşeti itiraf etti

Cani anne 18 yıl sonra yakalandı! Vahşeti itiraf etti
Böcek ailesinin ölümünde korkunç detay! Odada mahsur kalmışlar

Faciada korkunç ihmal ortaya çıktı! Çaresizce kurtarılmayı beklemişler
Turnayı gözünden vurdu! Dünya devi, Çağlar Söyüncü'yü istiyor

Turnayı gözünden vurdu! Dünya devi, Çağlar'ı istiyor
Marmara Denizi'nde gemide zehirlenme: 1 mürettebat hayatını kaybetti

İstanbul'da kabus sona ermiyor! Kötü haber bu sefer gemiden geldi
Fenomen Özlem ve Tayyar Öz çifti ilk kez hakim karşısına çıktı! İşte aylık gelirleri

Fenomen çift hakim karşısında! Aylık gelirleri bu kadarmış
Mehmet Aydın cezaevinden mektup gönderdi! Mağdurlara ödeme yapmak için bir şartı var

Tosuncuk cezaevinden mektup yazdı! Ödeme yapmak için bir şartı var
Almanya'dan İstanbul'a gelen adam, otelde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede öldü

Yine İstanbul yine Fatih! Yurt dışından geldi, bir gün sonra öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.