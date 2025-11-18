Geçit Köyü'nde Beton Yol Sevinci

Uzun yıllardan beri yol sorunu yaşayan Geçit köyü, beton yola kavuştu. Köylüler ise yol yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği'nce yapımına geçtiğimiz günlerde başlanan Akyaka ileçesi Geçit köyü yolu beton asfalt yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Vali Ziya Polat, beraberindeki Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan ile birlikte İl Özel İdareye ait Kilitli Parke Taş ve Beton Santrali'nde üretilen beton ile Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (SSB) yöntemiyle yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan yaklaşık 5 kilometrelik Geçit köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Polat, Özel İdare Genel Sekreteri Fatih Tekcan'dan bilgi aldı. Beraberindekilerle birlikte yapımı tamamlanan yolu gezen Polat, Kars'ta köy yollarında çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Polat, kar yağana kadar çalışmaların süreceğine dikkat çekti.

Geçit köyü yolunda incelemelerini tamamlayan Polat, daha sonra Kars'a döndü. - KARS