Trafik kazasında hayatını kaybeden genç üsteğmen toprağa verildi
Mardin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Üsteğmen Yusuf Çürüttü, Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Mardin'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsteğmen Yusuf Çürüttü son yolculuğuna uğurlandı.
Nusaybin ilçesine bağlı Çölova Mahallesi'nde Üsteğmen Yusuf Çürüttü'nün kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 28 yaşındaki Çürüttü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşlemleri tamamlanan Çürüttü'nün naaşı, Kayseri'ye getirildi. Hulusi Akar Cami'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yusuf Çürüttü'nün cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çürüttü'nün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel