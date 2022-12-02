Gece vakti korkutan olay! İstanbul Boğazı'nda 2 gemi çarpıştı Yerel Haberler İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken bölgeye 2 tane kılavuz kaptan sevk edildi. İstanbul Boğazında iki gemi çarpıştı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İstanbul'da Ahırkapı'da 126 metre boyundaki Burhan Dizman ile 147 metre boyundaki Turan C isimli konteyner ve kuru yük gemileri çarpıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-10 Römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu ile 2 kılavuz kaptan olay yerine sevk edildi. HAFİF HASAR VAR Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi hesabından paylaşılan fotoğraflarda kaza yapan gemilerin hafif hasarlı olduğu görülüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı İstanbul Yerel Güncel Haberler

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