Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nden Saldırıya Kınama

Gebze Gazeteciler Cemiyeti, Karamürsel'de gazeteciye yapılan saldırıyı kınadı.

Gebze Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklama, "Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, görevini yapmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla olay yerine giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Tayyar Öztoprak'ın iki kişinin yumruklu saldırısına uğrayarak yaralanmasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Gazeteciler, kamuoyunun haber alma hakkını yerine getirmek için görev başındadır. Meslektaşımızın yalnızca görevini yaptığı sırada saldırıya uğraması kabul edilemez. Gebze Gazeteciler Cemiyeti olarak İHA muhabiri Tayyar Öztoprak'a yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gazetecilere yönelik her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu vurguluyor, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin hukuk önünde hesap vermesini temenni ediyoruz." denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı