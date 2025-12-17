Haberler

Gebze'de yıkılan binanın çevresindeki vatandaşlar raporların açıklanmasını bekliyor

Gebze'de yıkılan binanın çevresindeki vatandaşlar raporların açıklanmasını bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çökme sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği Arslan Apartmanı sonrası, tahliye edilen binaların sakinleri zemin etüt raporlarının açıklanmasını bekliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken ve 4 kişinin hayatını kaybettiği binanın ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların sakinleri, zemin etüt raporlarının açıklanmasını bekliyor.

Gebze'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur (14) hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. Faciadan sonra bölgede üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından zemin taramaları yapılırken, riskli görülen 21 bina tahliye edilmişti. Evlerine dönemeyen vatandaşlar, zemin etüt raporlarının sonucunu bekliyor. Yıkılan binanın önünde toplanan bina sakinleri evlerine giremediklerini belirterek, "Zemin raporları henüz açıklanmadı. Sürecin belirlenmesini, sonuçların şeffaf şekilde bizimle paylaşılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Alanyaspor, Trabzonspor'u deplasmanda yenerek büyük bir sürprize imza attı

Trabzonspor'a kendi sahasında şok skor
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
THY'den yeni rota, dev kampanya! Bu tarihlere dikkat

THY'den yeni rota, dev kampanya! Bu tarihlere dikkat
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
title