Gebze'de yıkılan binanın çevresindeki vatandaşlar raporların açıklanmasını bekliyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken ve 4 kişinin hayatını kaybettiği binanın ardından tedbir amaçlı boşaltılan binaların sakinleri, zemin etüt raporlarının açıklanmasını bekliyor.

Gebze'de 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çökmesi sonucu Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur (14) hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ kurtarılmıştı. Faciadan sonra bölgede üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından zemin taramaları yapılırken, riskli görülen 21 bina tahliye edilmişti. Evlerine dönemeyen vatandaşlar, zemin etüt raporlarının sonucunu bekliyor. Yıkılan binanın önünde toplanan bina sakinleri evlerine giremediklerini belirterek, "Zemin raporları henüz açıklanmadı. Sürecin belirlenmesini, sonuçların şeffaf şekilde bizimle paylaşılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ