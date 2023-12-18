Avrupa Konseyi tarafından Gebze Belediyesine Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü verildi. Ödül, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde benimsenmesini hedefliyor.

Avrupa Konseyi tarafından Gebze Belediyesine "Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülü" verildi.

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası, belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefliyor. Bu çerçevede, Gebze Belediyesine layık görülen ödül, kurumu temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Dinç ve Ar-Ge Birim Müdürü İzzet Kaşık'a teslim edildi.

Törende konuşan Avrupa Yerel Demokrasi Derneği Genel Sekreteri Antonella Valmorbida, "Yerel demokrasiyi bütün paydaşların ortak çabası olarak görüyoruz. Hepimiz bugün yerel demokrasi için buradayız. Markayı alacak belediyelerimize iyi şanslar diliyorum" dedi. - KOCAELİ