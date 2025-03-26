Gebelik Öncesi Muayene İle Doğum Riskleri Azaltılabilir

Gebelik öncesi muayene, gebelik ve doğum risklerini düşürüyor

DENİZLİ - Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, son zamanlarda riskli gebeliklerin arttığına işaret ederek, gebelik öncesi doktor muayenesiyle gebelik ve doğum sırasındaki risklerin düşürülebileceğine dikkate çekti.

Riskli gebeliklerin son dönemde yüz gebelikten sekizinde görülme başlandığını ifade eden Denizli Özel Cerrahi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, "Anne veya bebekten herhangi birisinde ya da ikisinde de oluşan bilecek komplikasyonlara riskli gebelik denir. Gebelik normalde fizyolojik bir olay olmasına rağmen yüz gebelikten 8'inde bazı risk artışları ortaya çıkıyor. Bunlar anneye veya bebeğe ait risk faktörleri olabilir ya da doğuma ait faktörler olabilir. Anneye ait en önemli risk faktörü öncelikli olarak annenin yaşı. 18 yaşından küçük gebelikler kemik gelişimleri daha tam gelişmediği için daha riskli sınıfta kalıyor. Yine 35 yaş üzeri gebelikler özellikle ilk gebelikleri daha riskli kabul edilir. Yine annenin kilosunun çok düşük yada çok fazla olması risk durumunu arttırır. Özellikle 80 kilo üzeri annelerin gebelikleri riskli gebeliktir. Bu kiloda olan gebeliklerde şeker hastalığı, gebelik şekeri ve gebelik tansiyonu gibi rahatsızlıklar görülebilir. Annenin gebe kalmadan önceki kronik hastalıklarının bulunması gebelik riskini arttıracaktır. Annenin önceden geçirdiği ameliyatlarda riskli doğumu etkileyen faktörlerdir" şeklinde konuştu.

Gebelik öncesi muayene

Gebelik planlayan birisinin öncesinde kansızlık, tiroid, karaciğer değerleri, böbrek değerleri, yumurtalı ve rahim değerlerinin ölçülüp sağlık durumlarının bakılması ve doktor kontrolünde 3 ay öncesinden folik asit takviyesi alması gerektiğini vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer, "Gebelik planlayan bir bireyin zamanında bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi, değerlerinin bakılması gerekmekte. Herhangi bir kronik hastalığının olup olmadığını analiz ettirmeli, kullanacağı ya da kullandığı ilaçlar yeniden planlanmalıdır. Annenin alkol sigara gibi alışkanlıkları varsa onların bırakılmasına yönelik programlar hazırlanmalı. Gebelik öncesi doktor kontrolleriyle daha düşük riskli gebelik ve doğum gerçekleşir" dedi.

Gebelik sırasında ortaya çıkan risk faktörleri

Riskli gebeliğin annenin rahatsızlıklarının yanı sıra gebelik sırasında oluşabilecek komplikasyonlarında riski gebeliğe sebep olabileceğini belirten Op. Dr. Suat Gencer, "Bunların başında da çoğul gebelik risk faktörünü arttırır. Gebelik süresi içerisinde eş dediğimiz plasenta kısmının doğum çıkış yerine yakın olması doğumdaki riskleri arttırır. Bebeğin beklenen kilodan çok düşük olması ya da yüksek olması da riskleri arttırır. Özellikle 4 kilo üzeri bebeklerin doğum kanalında yeterli hareket edememesi, yeterli ilerlememesi bazı sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bunlar bebeğin kemiklerinin kırılması bebeğin oksijensiz kalması gibi faktörler. Tabi ki bu risk faktörlerini doğum öncesi analiz etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Riskli gebelikte doktor kontrolü

Tabi ki gebelik fizyolojik bir olay ama bazı riskler ortaya çıktığında Doğumun doğal bir fizyolojik olay olduğunu fakat annenin ve bebeğinin sağlık durumu riske atacak durumların yaşanabileceği gebeliklerde daha dikkatli ve kontrollü olduklarını belirten Op. Dr. Suat Gencer, "Normal gebelerde ayda bir kontrol gerekirken riskli gebeliklerde 2 hafta bir gerekirse her hafta muayene ve kontrol edilir. Bu muayenelerde de annenin tansiyonu, diyabeti, gebelik zehirlenmesi risklerine bakılır" dedi.