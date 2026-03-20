Gebe köyünde Ramazan Bayramı geleneği bu yıl da sürdürüldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gebe köyünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Bayram sabahında camide kılınan sabah namazının ardından köy halkı hep birlikte köy meydanında bir araya geldi. Vatandaşlar, toplu kahvaltı yaparak bayramın birlik ve beraberlik ruhunu yaşadı. Kahvaltının ardından köy sakinleri bayramlaşarak birbirleriyle hasret giderdi. Köy sakinlerinden Barış Yener yaptığı açıklamada, "Köyümüzde uzun yıllardır devam eden bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bayram sabahında bir araya gelerek hem ibadetimizi yapıyor hem de birlikte kahvaltı ederek bayramlaşıyoruz. Bu birliktelik köyümüzde dayanışmayı daha da güçlendiriyor" dedi. Gebe köyünde gerçekleştirilen bayram programı, köy halkının yoğun katılımıyla samimi bir atmosferde tamamlandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mücteba Hamaney: Biz Türkiye'ye füze fırlatmadık

İran'ın dini liderinden Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den 'Olumsuz bir durum yok' açıklaması

İncirlik'te siren sesleri! MSB'den jet açıklama geldi
Ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şeytanın aklına gelmez
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

Takımlarımıza piyango! Kasalar ağzına kadar doldu
Adını dünya rekorlarına yazdıran domuz: Merlin

Takipçi sayısını görenler aynı yorumu yaptı
Ayakkabı tabanına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Şeytanın aklına gelmez
Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti

Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

Hamile kadın dolmuşa bindi, sonra yaşananlar film gibi