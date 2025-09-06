Gazzeli anneden yetim kalan çocukları için çağrı: 'Benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı'

Eşi Halid ve kızı Melek'i İsrail saldırısında kaybeden İman Fevzi Ebu Tebbane, Gazze'de çadırda yaşam mücadelesi veren yetim iki çocuğunun Türkiye'ye getirilmesi için yardım çağrısında bulundu. Anne Tebbane, "Benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı" dedi.

Gazze'de yaşayan İman Fevzi Ebu Tebbane, İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği 7 Ekim saldırılarından sonra kanser hastası oğlu Adem'in sağlık hizmeti alabilmesi amacıyla Türkiye, İsrail ve Mısır Koordinasyonunda Refah Sınır Kapısı'ndan çıkartılarak Türkiye'ye getirildi. Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören oğlu Adem'in yanında refakatçi olarak kalan Tebbane, 26 Temmuz'da İsrailli güçlerin Han Yunus'taki yemek sırasına yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırıda eşi Halid ve kızı Melek'in (15) hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Eşinin ve kızının şehit olmasıyla yetim kalan oğlu Yusuf (10) ve kızı Emeni (8) ise Gazze sahil şeridine göç etmek zorunda kaldı. Yusuf ve Emeni'nin sahil şeridine kurulan çadırın içinde yaşadığını ve savaşın ortasında tek başlarına kaldıkları için endişelenen Tebbane, yetim kalan çocuklarının Türkiye'ye getirilmesi için yardım bekliyor.

"7 Ekim'den sonra Gazze kapalı bir yere dönüştü"

Tebbane, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kanser hastası oğlu Adem'in Türkiye'ye gelmeden önce İsrail tarafından işgal edilen Batı şeria ve Kudüs'te tedavi gördüğünü ifade ederek, "7 Ekim'de savaş başlayınca bütün sınır kapıları bize kapandı. Gazze, kapalı bir yere dönüştü. Sadece Refah Sınır Kapısı açıktı. Tedaviye ulaşmak için başvuru yaptım ve oradaki doktorlar, çocuğum Adem'in (6) evraklarını geçirdiler. Yaklaşık 1,5-2 ay sonrasında çocuğumu ve refakatçi olarak beni Gazze'den çıkardılar. Türk hastaneleri beni ve çocuğumu kucakladılar. Gereken ilaçları da çocuğuma verdiler. Kanser tedavisi için her hafta 3 tane iğne oluyor. Bu esnada Gazze'de kalan çocuklarımı getirtmeye çalışıyordum çünkü o zaman refah sınır kapısı açıktı ve birçok hasta çıkabiliyordu. Aile birleşimi için eşim ve çocuklarımı yanıma getirtmek için gereken evrak ve başvuruları yaptık fakat nasip olmadı. 1 yıl 8 aydır çocuklarımı görmek ve onları kokusunu içime çekmek nasip olmadı" diye konuştu.

"Şu anda Gazze'de Yusuf ve Emeni kaldı"

Eşinin ve büyük kızının 26 Temmuz'da İsrailli güçlerin Han Yunus'taki yemek sırasına yönelik gerçekleştirdiği bombalı saldırıda hayatlarını kaybettiklerini belirten Tebbane, "Aileden de dedesi, babaannesi şehit oldu. Şu anda Gazze'de Yusuf ve Emeni kaldı. Türk devletine, tüm dünyaya, Kızılhaç'a ve çocuklara yönelik insanlık zerresini taşıyan her insana sesleniyorum. Çocuklarım yaşam ve ölüm arasında, her an kötü bir haber gelecek diye korkuyorum. Çocuklarımı istiyorum. Çocuklarım sürekli 'anne ne yaptın? Anne ne zaman gelip bizi götürecekler? Anne ne zaman Gazze'ye geri döneceksin? Anne bizi yanına götür, biz güven içerisinde değil korku içerisindeyiz. Sürekli bir yerden bir yere göçüyoruz' diyorlar" dedi.

"Benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı"

Eşinin ölüm haberinin kendisini şoke ettiğini vurgulayan Tebbane, "Eşim çocuklarıma bakıyordu, benden sonra en çok o şefkatle yaklaşıyordu. Biz iki ay sonra savaş biter ve geri döneriz dedik. Evimiz yıkıldı, yerle bir oldu. Bir çadıra yerleştiler, bomba düştü ve çadır yandı. Bu birkaç defa tekrarlandı. İstediğim sadece çocuklarımın yanıma getirilmesi, benim çocuklarım ölümün ortasında kaldı. Onlara bakacak kimseleri kalmadı. Çok zor bir hayat yaşamaktalar. Bunlar çocuk, ne günahları var. Ne eğitim, ne gıda; hayatın en temel haklarından mahrum kaldılar. Gıda desen çok pahalı, satın almak isteseler bile çok pahalı. Yanlarında ne anneleri var ne de babaları var. Ben çocuklarımı istiyorum, benim onlara onların da bana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Tebbane, eşinin vefat etmesinin ardından Gazze'de yalnız başına kalan Oğlu Yusuf ve Kızı Emevi'nin Gazze sahil şeridine göç etmek zorunda kaldıklarını ve burada çadır içinde yaşam mücadelesi verdiklerini ifade etti. Ayrıca Tebbane, çocukların güvende kalabilmeleri için sürekli olarak komşularının gözetimi altında yaşamak zorunda olduklarını vurguladı.

Öte yandan Tebbane, İsrail'in saldırılarının ardından sağlık hizmetine ulaşamayan kanser hastası oğlunun Türkiye'de tedavi etmesini sağlayan Türkiye'ye teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.