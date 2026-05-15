Gazze'ye umut konvoyu: 40 farklı ülkeden 400 aktivist Trablus'tan hareket etti

40 ülkeden 400 aktivistin yer aldığı Küresel Sumud Kara Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için Libya'nın başkenti Trablus'tan hareket etti. Filoda 47 Türk vatandaşı, ambulanslar, yardım tırları ve konteyner evler bulunuyor.

İsrail ablukası altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına can suyu olmak için yola çıkan Küresel Sumud Kara Filosu, yaklaşık bir haftadır bulunduğu Libya'daki hazırlıklarını tamamladı. Başkent Trablus'tan hareket eden ve 40 farklı ülkeden yaklaşık 400 aktivist yer aldığı filoda 47 Türk vatandaşı bulunuyor. Konvoyda 5 tam teçhizatlı ambulans, 10 insani yardım ve 20 konteyner ev yüklü tır ile hibe edilmek üzere 10 adet minibüs tarzı araç bulunurken aktivistlerin gayesi, Gazze halkına insani yardımları ulaştırmak ve abluka altında yaşam mücadelesi veren sivillerle dayanışma göstermek. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
