Haberler

Gazze saldırılarının 3. yılında Ankara'da Filistin için yürüyüş yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gazze saldırılarının 3. yılında Ankara'da Filistin için yürüyüş yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da ANFİDAP öncülüğünde yüzlerce vatandaş, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüdü. Kocatepe Camii'nden başlayıp Melike Hatun Camii önünde sona eren yürüyüşte Filistin lehine sloganlar atıldı; ANFİDAP adına Mustafa Karataş konuştu.

Ankara'da

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde yüzlerce vatandaşın katılımı ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlendi. Akşam namazının ardından Kocatepe Camii'nden başlayan yürüyüş, Mithatpaşa Caddesi ve Anadolu Bulvarı üzerinden devam ederek Melike Hatun Camii önünde sonlandı. Yürüyüş sırasında Filistin'in özgürlüğü için sloganlar atıldı. ANFİDAP adına basın açıklaması yapan Mustafa Karataş, "Bugün 7 Ekim 2026. Tam üç yıl önce başlayan Aksa Tufanı'yla birlikte siyonist terör şebekesinin Gazze'de başlattığı topyekun soykırım aralıksız üçüncü yılını geride bıraktı. Altını çizerek haykırıyoruz: Bu vahşet yalnızca üç yıllık bir katliam değildir. 1917 yılından bu yana bir asrı aşkın süredir Filistin topraklarını adım adım gasp eden sistematik bir işgal ve soykırım politikasıdır" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası hukukun Gazze enkazının altında meşruiyetini yitirdiğini söyleyen Karataş, "10 Ekim 2025 tarihinde Katar, Mısır, Türkiye ve ABD arabuluculuğunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen işgal rejimi hiçbir kural tanımamış, taahhütlerini çiğneyerek cinayetlerine pervasızca devam etmiştir" dedi.

Karataş, "Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek durmayacağız. Nehirden denize özgür Filistin kuruluncaya dek geri adım atmayacağız. Kahrolsun siyonizm, kahrolsun emperyalizm. Yaşasın küresel vicdan, yaşasın bağımsız Filistin direnişimiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Bankacılıkta yeni dönem: Limitler iki katına çıkarıldı

Bankacılıkta yeni dönem resmen başladı! Artık iki katı olacak
Sokak ortasında vahşet! 2 çocuk yaşıtlarını tekme tokat dövüp yerlerde sürükledi

Bunlar nasıl çocuk? Yaşıtlarına yapmadıkları kalmadı

Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un kalbinde Filistin için tek yürek: Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı

Galata Kulesi Filistin bayrağıyla aydınlandı
Cevdet Yılmaz'dan Ümit Özlale'nin iddialarına yanıt: Herkesten önce ben hesap sorarım

En yakınındaki isimle ilgili fon iddiasına Yılmaz'dan net yanıt
İşte Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı'nın evinden çıkan paralar

İşte kayyum belediye başkan yardımcısının evinden çıkan paralar
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı

10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez meyvesi üryani eriğinin hasadı başladı

Osmanlı mutfağının vazgeçilmezinde hasat başladı
Yüreğir Belediye Meclisi'nde 'satılık' tartışması: CHP'li iki meclis üyesi birbirine girdi

"Kadın meclis üyesine korkunç saldırı girişimi" iddiası
Greenwood için 'Mutsuz' diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor