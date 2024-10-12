Gazze'nin Kuzeyine Gıda Yardımı Ulaşmıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaşmadığını belirtti.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde insani kriz sürüyor. BM bünyesindeki Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'de yaşanan gıda krizine dikkat çekildi Açıklamada, "Gazze'nin kuzeyinde artan şiddet, gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkilere sahip. 1 Ekim'den bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaşmadı. WFP'nin kuzeyde barınaklara ve sağlık tesislerine dağıttığı mevcut gıdanın ne kadar süre yeteceği belirsiz" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE