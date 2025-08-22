Gazze'den Türkiye'ye Getirilen Küçük Abdullah Hayatını Kaybetti

Gazze'den Türkiye'ye Getirilen Küçük Abdullah Hayatını Kaybetti
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de açlık ve hastalıkla mücadele eden 5 yaşındaki Abdullah, tedavi için getirildiği Adana'da yaşamını yitirdi. Kardeşi 6 aylık Habibe'nin tedavisi devam ediyor.

Gazze'de açlık ve hastalıkla mücadele ederken tedavi için getirildiği Adana'daki hastanede ölen 5 yaşındaki Abdullah'ın kardeşinin tedavisi sürüyor.

Gazze'de kanser hastası Filistinli 5 yaşındaki Abdullah Ebu Zerka, İsrail'in zalimce saldırıları nedeniyle gıda, ilaç ve tıbbi ekipmana ulaşamaması nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye getirilirken de İsrail'in engellemeleri nedeniyle açlıkla mücadele eden küçük Abdullah, kardeşi ve ailesinin nakli gecikti. Sağlık durumu kötüleşen Abdullah, Türkiye'ye getirilerek Adana'da şehir hastanesine sevk edildi. Abdullah, 19 Ağustos'ta hastalığı ve yetersiz beslenme sonucu tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Ebu Zerka'nın cenazesi Adana'da Gülbahçesi Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

6 aylık Habibe'nin tedavisi sürüyor

Ağabeyi hayatını kaybeden ailenin diğer çocuğu 6 aylık Habibe Ebu Zerka'nın tedavisi ise devam ediyor. Çocuk servisinde tedavisi süren Habibe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
