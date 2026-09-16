Gazze’deki çocuklar için gökyüzüne umut uçurdular

Tekirdağ'da çocuklar, Gazze'deki yaşıtları için gökyüzüne uçurtma bıraktı. "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temasıyla düzenlenen etkinlikte barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, öğretmenleri ve aileleriyle birlikte bir araya geldi. Çocuklar, Filistin ve Gazze'de yaşayan yaşıtları için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte çocukların uçurtmaları gökyüzünde süzülürken, alanda barış, dostluk ve kardeşlik mesajları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, etkinliğin çocukların umut duygusunu güçlendirmesi ve barış mesajının yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Yeniyol, çocukların gökyüzünde uçurtmalarını izlerken güzel bir geleceğe dair temennilerde bulunarak, barış ve kardeşlik dileklerini dile getirdi.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı