Gazze'de savaş travması yaşayan çocuklara sanal gerçeklikle terapi

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, İsrail'in bölgedeki yoğun saldırılarının yol açtığı psikolojik travmalarla mücadele eden çocuklara sanal gerçeklik teknolojisiyle terapi sunuyor.

İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde tıbbi teknoloji destek ekibi Techmed Gaza, Deir el-Balah kenti yakınlarındaki Al-Zawaida bölgesinde çocukların yıllar süren İsrail saldırılarının yol açtığı psikolojik travmaları aşmalarına yardımcı olmayı amaçlayan bir terapi uygulaması gerçekleştiriyor. Uygulamada sanal gerçeklik teknolojisinden faydalanılıyor. Girişim, psikolojik terapiyi sanal gerçeklik teknolojisiyle bilimsel ve yapılandırılmış bir çerçevede bir araya getiriyor. Çocuklar, güven ve huzur duygusu uyandıran, doğayla iç içe sakin sanal ortamlara taşınıyor. Bu deneyim, çocukların ruh sağlığını ve günlük davranışlarını olumlu yönde etkiliyor. Seanslar, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanırken, çevrelerindeki dünyaya dair olumlu algıların yeniden inşa edilmesini hedefliyor.

Techmed Gaza Ruh Sağlığı Birimi Başkanı Abdullah Abu Shamla, "Geçtiğimiz aylarda yaklaşık 400 çocuk sanal gerçeklik terapisinden faydalandı. Bu teknoloji çocukların duygularını ifade etmesini kolaylaştırıyor ve bu da onlar üzerinde son derece olumlu bir etki bırakıyor. Bu terapiyi Gazze Şeridi'ndeki tüm çocuklara ve dünyanın farklı çatışma bölgelerine ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Shamla, karşılaştıkları en büyük zorluklardan birine dikkat çekerek, "Çalışmalarımızı bir çadırda yürütüyoruz. Oysa sanal gerçeklik terapileri geniş alanlar gerektiriyor. Alan yetersizliği ciddi bir engel oluşturuyor. Sanal gerçekliğin göz yorgunluğu ve baş dönmesi gibi yan etkilerini azaltmaya yardımcı olan bazı temel destekleyici teçhizatlar da bulunuyor. Çocuklarla çalışırken büyük önem taşıyan bu araçlar, savaş ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze'ye getirilemiyor" ifadelerini kullandı.

Al-Hindi: "Burada bambaşka bir dünya görüyorum"

On yaşındaki Layan Al-Hindi ise terapi kapsamındaki tecrübelerine ilişkin, "Buraya gelmeyi çok seviyorum çünkü kendimi daha iyi ve daha rahat hissediyorum. Burada uzun zamandır görmediğim güzel şeyleri görüyorum. Savaş boyunca bomba, yıkım, kan, hayatını kaybeden insanlar gördüm. Burada ise bambaşka bir dünya görüyorum. Ormanlar, ağaçlar, çiçekler, güzel evler ve hayvanlar, uzun zamandır görmediğim şeyler" dedi.

Gazze'de can kaybı 70 bin 654'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 386'ya, yaralı sayısının bin 18'e yükseldiği belirtilmişti. İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ise toplam can kaybının 70 bin 654'e, yaralı sayısının 171 bin 95'e ulaştığı aktarılmıştı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise savaş boyunca yaklaşık 20 bin çocuğun hayatını kaybettiği ifade edilmişti. - GAZZE