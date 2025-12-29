Gazze'de ateşkes ilan edilmesinden bu yana can kaybı 415'e yükseldi

İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 71 bin 267'ye yükseldi. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 415 oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 415'e, yaralı sayısı bin 145'e yükseldi. Ateşkese varılmasından bu yana enkazdan çıkarılanların sayısının ise 680 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 71 bin 267'ye, yaralı sayısı 171 bin 294'e ulaştı.

Ayrıca, bir Filistinlinin bina çökmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen bina çökmeleri sonucu hastanelere ulaştırılan can kaybı 17'ye yükseldi.

İki aylık bir bebeğin de aşırı soğuk nedeniyle hayatını kaybetmesiyle soğuk hava nedeniyle can kaybının 3'e yükseldiği belirtildi. - GAZZE