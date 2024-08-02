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Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Van'daki sivil toplum kuruluşları, İran'da suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kıldı. Cuma namazı sonrası Hazreti Ömer Camii'nde gerçekleştirilen namazın ardından yapılan basın açıklamasında, Gazze'de tespit edilebilen ölü sayısının 40 bine yaklaştığı ve gerçek ölü sayısının 85 bin civarında olduğu belirtildi. Grup, yapılan duanın ardından alandan ayrıldı.

Gazze'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

VAN - Van'daki sivil toplum kuruluşları tarafından İran'da suikast sonucu şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit düşmüştü. Hazreti Ömer Camii'nde Cuma namazı sonrası Haniye ve Gazzeli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Daha sonra camii avlusunda toparlanan STK'lar burada bir basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Yaşar Sami Tarhan, Gazze'de tespit edilebilen ölü sayısının 40 bine yaklaştığını belirtti. Tarhan, "Enkaz altında ise 10 bin civarında Müslüman'ın temiz bedeni yatmakta. Azgın Yahudi varlığının saldırılarından etkilenerek salgın hastalık ve açlıktan ölenlerle birlikte Gazze'de gerçek ölü sayısının 85 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Görmüyor musunuz? Gazze'nin sizden başka tutunacağı dalı yok, sizden başka umudu yok. Onların tek umudu sizlersiniz. Zira Batılı devletler ve kurumlar aylardan beri kör, sağır ve kötürüm bir insan hakları savunucusu rolünü oynuyorlar. Mesele kendi halkların olunca dünyaya ayağı kaldırıyorlar. Ama konu Müslümanlar olunca onlar ve işbirlikçi kukla yöneticileri 3 maymunu oynuyorlar" dedi.

Grup, yapılan duanın ardından alandan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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