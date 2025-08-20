Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle 3 Sivil Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İsrail'in yardım girişlerini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 sivil daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 269'a yükseldi. Bu kayıpların 112'si çocuk.

İsrail, Gazze Şeridi'nde açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Kayıplar her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 3 sivilin hayatını kaybetti belirtildi. Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 112'si çocuk olmak üzere 269'a yükseldiği ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
