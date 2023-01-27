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Gazipaşa Havalimanı'nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Yerel Haberler

Gazipaşa Havalimanı'nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildi.

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Bu akşam yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa- İstanbul seferi ile yarın sabah yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferinin iptal edildiği bildirildi. Fırtına sürerse iptallerin devam etmesi bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gazipaşa İstanbul Antalya Fırtına Yerel Haberler

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