Gazipaşa Havalimanı'nda fırtına nedeniyle uçuşlar iptal edildi

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildi.

Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi. Bu akşam yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa- İstanbul seferi ile yarın sabah yapılacak İstanbul-Gazipaşa, Gazipaşa-İstanbul seferinin iptal edildiği bildirildi. Fırtına sürerse iptallerin devam etmesi bekleniyor. - ANTALYA