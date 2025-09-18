Gazipaşa'da Zatürre Teşhisi Konulan Bebek Ambulans Helikopterle Hastaneye Sevk Edildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde zatürre (pnömoni) teşhisi konulan 1 yaşındaki E.S.A. isimli bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Nefes darlığı, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle ailesi tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen bebek, burada yapılan ilk muayene ve tetkiklerin ardından zatürre tanısı aldı. Durumun ciddiyet kazanması üzerine doktorlar, hastanın tam donanımlı bir hastaneye nakline karar verdi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopterin tahsis edilmesiyle birlikte, E.S.A. bebek kara ambulansıyla Gazipaşa Havalimanı'na nakledildi. Havalimanında hazır bekleyen helikoptere alınan bebek, Antalya Şehir Hastanesi'ne götürülerek burada tedavi altına alındı.

Bebeğin sağlık durumunun hastanede yapılacak ileri tetkiklerin ardından netleşeceği bildirildi. - ANTALYA