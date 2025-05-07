Gazipaşa'da Trafik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Eğitim Semineri Düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında eğitim semineri düzenlendi.

Galadran Mehmet Oğuz İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler trafik kuralları konusunda bilinçlendirildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 47. Jandarma Trafik Timi tarafından verilen eğitimde, "Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla yürütülen Trafikte Parlayan Yıldızlar projesi kapsamında öğrencilere çeşitli konularda önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitim kapsamında, trafiğin insan hayatındaki önemi vurgulanırken, trafik işaretlerinin anlamları detaylı şekilde anlatıldı. Öğrencilere karayolu üzerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği, özellikle yaya geçitlerinde dikkat etmeleri gereken kurallar ve okul servis araçlarında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca emniyet kemeri ve kask kullanımının hayati önemi de çocuklara örneklerle aktarıldı.

Trafikte saygılı olmanın da bir toplumsal görev olduğu anlatılan seminerde, öğrencilere eğitim sonrası hikaye kitapları dağıtıldı. - ANTALYA