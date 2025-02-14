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Gazipaşa'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi

Gazipaşa'da Öğrencilere Trafik Güvenliği Eğitimi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen trafik eğitimi kapsamında öğrencilere trafik kuralları, güvenli bisiklet kullanımı ve yaya geçidi kullanımı konularında bilgi verildi. Uygulamalı eğitimde mini trafik parkurunda öğrenciler pratik yaparak bilinçlendirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen trafik eğitimi kapsamında, öğrencilere trafik kuralları, güvenli bisiklet kullanımı ve yaya geçidi kullanımı konularında eğitim verildi. Jandarma ekipleri tarafından kurulan mini trafik parkurunda öğrenciler uygulamalı olarak bilinçlendirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Trafik Timleri ve Antalya İl Jandarma Trafik Şube Ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Burhan İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik kapsamlı bir trafik güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Eğitime, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin de katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim kapsamında trafik kuralları, güvenli bisiklet kullanımı, yaya geçidi kullanımı ve araç güvenliği gibi konular ele alındı. Uzman ekipler tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazanmalarının önemi vurgulandı.

Eğitimin ardından öğrenciler, öğrendiklerini pekiştirmek amacıyla interaktif bir trafik parkurunda uygulamalı eğitim aldı. Jandarma ekipleri tarafından kurulan mini parkurda öğrenciler, trafik işaretleri ve kurallarına uyarak bisiklet ve akülü araç sürdü ve güvenli geçiş pratiği yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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