Gazipaşa'da Hayırsever Aileden Hastaneye Tekerlekli Sandalye Bağışı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan Ayşe ve Kerim Oktay çifti, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne 8 adet tekerlekli sandalye bağışladı. Yaşlı ve engelli hastaların kullanımına sunulacak sandalyeler, hastaneye teslim edildi.

Bağışın ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi İdari-Mali İşler Müdürü Kemal Burun ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aslı Yüksel, hayırsever aileyi ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Müdür Burun, "Hastanemizde yaşlı ve engelli hastalarımız için her zaman özenli ve kolaylaştırıcı imkanlar sunmaya gayret ediyoruz. Ayşe ve Kerim Oktay çiftinin yaptığı bu anlamlı bağış, bu çabalarımıza değerli bir katkı sağladı" dedi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Aslı Yüksel ise, "Hastalarımızın hayatını kolaylaştıracak her destek bizim için çok kıymetli. Oktay ailesinin bağışladığı 8 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi birçok hastamızın tedavi sürecine büyük kolaylık sağlayacak. İyilik paylaştıkça çoğalır" ifadelerini kullandı.

Hastane yönetimi, bağışın toplumda örnek bir dayanışma davranışı olduğuna dikkat çekti. - ANTALYA