Gazipaşa'da Fasulye Üreticilerine Teknik Destek

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, fasulye üreticilerine yönelik bitki sağlığı ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yaparak teknik destek sağladı. Demonstrasyon seralarında gerçekleştirilen izleme çalışmalarıyla üreticilere zararlılara karşı etkili yöntemler anlatıldı.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri, seralarda üretim yapan çiftçilere bitki sağlığı ve zararlılarla mücadele konularında kapsamlı bilgilendirme yaparak teknik destek sağladı.

Tarım Müdürlüğü ekipleri, fasulye üretimi yapılan seralarda gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, zararlılarla etkin mücadele yöntemlerini üreticilere aktardı. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için erken teşhis ve doğru müdahalenin önemine değinen uzmanlar, çiftçilere zararlılara karşı nasıl önlem alabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki tarımsal üretimi daha verimli hale getirmek adına bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - ANTALYA