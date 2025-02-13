Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 15'ten fazla yaralı var

Almanya'nın kalbinde şok saldırı! Çok sayıda yaralı var
Korkuları gerçek oluyor! MSB'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı

Türkiye'den Yunanistan'a meteor füzesi yanıtı
Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak

Böyle sonuçlar gelmeye devam ederse gemileri yakacak
Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme

Hastanedeki skandala inceleme

Gazipaşa'da Fasulye Üreticilerine Teknik Destek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, fasulye üreticilerine bitki sağlığı ve zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirme yaparak teknik destek sağladı. Demonstrasyon seralarında gerçekleştirilen izleme çalışmalarıyla çiftçilere zararlılara karşı etkili yöntemler anlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, fasulye üreticilerine yönelik bitki sağlığı ve zararlılarla mücadele konularında bilgilendirme yaparak teknik destek sağladı. Demonstrasyon seralarında gerçekleştirilen izleme çalışmalarıyla üreticilere zararlılara karşı etkili yöntemler anlatıldı.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü, üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri, seralarda üretim yapan çiftçilere bitki sağlığı ve zararlılarla mücadele konularında kapsamlı bilgilendirme yaparak teknik destek sağladı.

Tarım Müdürlüğü ekipleri, fasulye üretimi yapılan seralarda gerçekleştirilen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, zararlılarla etkin mücadele yöntemlerini üreticilere aktardı. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesi için erken teşhis ve doğru müdahalenin önemine değinen uzmanlar, çiftçilere zararlılara karşı nasıl önlem alabileceklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Gazipaşa İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki tarımsal üretimi daha verimli hale getirmek adına bilgilendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
img

Emeklilere adeta nefes aldıracak yeni uygulama başladı
img

Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber

Genç kadın, son nefesini can havliyle sığındığı iş yerinde verdi
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Hadise yeni şarkısını kalçasındaki dövmeyi paylaşarak duyurdu

Kalçasındaki dövmeyi gösteren Hadise sosyal medyayı salladı
Tolga Karel, Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Gördüğüm yerde ağzını burnunu kıracağım

Ünlü oyuncu Fırat Tanış'a fena bilenmiş: Ağzını burnunu kıracağım
Sarıgül'den uçakta karşılaştığı trans bireye: Sizi ağırlamak istiyorum

Uçakta karşılaştılar! Sarıgül ile trans bireyin diyalogları bomba
'Yakışıklı Güvenlik' çakarla yakalandı! Aracına ceza üstüne ceza yağdı

'Yakışıklı Güvenlik'in yaptığı yanına kalmadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.