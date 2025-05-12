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Gazipaşa'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Gazipaşa'da Engelliler Haftası İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi
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Gazipaşa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen farkındalık yürüyüşüne özel bireyler ve aileleri katıldı. Kaymakam Korkutata, her bireyin bir engelli adayı olduğunu vurguladı.

Gazipaşa'da Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşüne özel bireyler, aileleri ve ilçe protokolü katıldı. Kaymakam Korkutata, "Her birey bir engelli adayıdır, bu bilinçle yaşamalıyız" günün anlam ve önemine dikkat çekti.

Gazipaşa'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla özel bireyler, aileleri, öğretmenler ve ilçe protokolünün katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Dört Yol mevkiinden başlayan yürüyüş, ellerde pankartlar ve destek sloganları eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden etkinlikte, Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı. Her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Korkutata, "Engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları sosyal hayatın bir parçası haline getirmek hepimizin sorumluluğudur. Devlet olarak her zaman yanlarındayız. Aynı zamanda bireysel farkındalıkla da bu destek zincirini güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Gazipaşa'daki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Program, özel bireyler ve katılımcılar için yapılan ikramlarla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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