Gaziosmanpaşa'nın eski Belediye Başkanı Mustafa Yeşil mezarı başında dualarla anıldı

2002 yılında görev başındayken belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat eden eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil vefatının 21. yıl dönümünde mezarı başında tören düzenlendi.

2 Eylül 2002 yılında Gaziosmanpaşa Belediye binası önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hastaneye kaldırılan ve 7 Eylül 2002 tarihinde hayatını kaybeden eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in 21. ölüm yıldönümünde 500 Evler Mezarlığındaki kabri başında anma töreni düzenledi. Düzenlenen törene AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, Eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Recep Koral, Şehit Belediye Başkanı Mustafa Yeşil'in ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende Mustafa Yeşil İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Edilen duaların ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikram edildi.

Şehit Mustafa Yeşil ile dostluğunu anlatan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Bir masumun kabri başındayız. Peki Mustafa Yeşil, nasıl ifade edilir denirse? Masumlukla ifade edilir. Biz ayrı siyasi partilerdeydik ama dostluğumuz çok başka seviyedeydi. İlçemizde iyi yetişmiş bir evladıydı. Biz ve Herkes şahittir, iyi bir ailenin evladıydı" şeklinde konuştu.

Şehit Mustafa Yeşil'in ölüm haberini kardeşinin nikahında haber aldığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta "Çok değerli yol arkadaşlarım tabii ki her şeyi görüyoruz resimde var ama 21 yıl önce sanki dün gibi yaşanmış bir olayı gerek İlçe başkanımızla beraber yad etme imkanımız oldu. Benim kardeşimin nikahı var diye kendisini aradım davetiye göndereceğim dedim. Dedi ki 15 -20 dakika sonra işim var. Geleceğim dedi. O 15 - 20 dakika sonra hala bitmedi. 15 - 20 dakika sonra dönüşte şehit oldu ve o şehit olduğu gün de başkanımızla beraber nikah anında haber aldık. Hayat bu kadar gerçeklerle ama acı gerçeklerle dolu. Allah mekanını cennet eylesin. Burada abileri ve kıymetli evladı var. Onlara da sabr-ı celil ihsan eylesin diyorum. Herkesin de böyle arkasından yad edilmeyi ve dualarla zikredilmeyi hepimize Cenabı Allah nasip etsin diyorum" dedi. - İSTANBUL