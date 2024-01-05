Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı, mesleki eğitim alan kadınlarla bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, belediyenin kurslarında mesleki eğitim alan kadınlar ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda kadınlara seslenen Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi bünyesinde açılan kurslarda mesleki eğitim alan kadın kursiyerler, Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile kahvaltıda bir araya geldi. Mevlana Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda gerçekleşen programa Zat-ı Gül Hanım Kültür ve Sanat Merkezi ile ilçedeki kadın koordinasyon merkezlerinde eğitim alan kadınlar katıldı.

"4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz"

Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Hep sloganda kalmasın. Hem kadınlara övgü olan sözlerle, reklam tabelalarında kalmasın. Hanımların gücünü görelim dedik. Çağrıldığımız zaman, ihtiyaç duyulduğumuz zaman kadınların Gaziosmanpaşa'ya ne kattığını görmek istediğimiz zaman bir ara verdik. Verilen ara sonrasında bir aradayız. Kadınlar yaptıkları ürünü pazara sunuyor. Üründen olan geliri kendisi alıyor. Satışı kendi ortaya koyduğu rakamla yapıyor. Böylece 4 bin 782 hanımefendiye istihdam sağlamış oluyoruz. Birileri Türkiye'de işsizlik var, ekonomi batıyor, millet yatıyor diyor. Siz Gaziosmanpaşa'nın güçlü kadınları olarak 4 bin 781 hanımefendi ile birlikte bunun böyle olmadığını ortaya koyuyorsunuz. Diğer tarafta kurslarımızda yaklaşık 13 dalda 256 farklı alanda kurslarımızı devam ettiriyoruz. Bizim sizden aldığımız önerilerle bu kursları arttırıyor. Ona yönelik geliştiriyor, ona göre yeniliyoruz" şeklinde konuştu.

"Çok kaliteli eserler üretiyorlar"

Kursiyerlerin kaliteli eserler ürettiğini söyleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Süeda Tuğcu, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buradaki hanımefendiler güzel eğitimler aldılar. Artık çok kaliteli eserler üretiyorlar. Bunun için satış ofislerimiz yetmiyor. Bu konuda problem yaşıyoruz. Kadınlarımızın ürettikleri ile beraber kadın kooperatifi kurduk. İstanbul'daki ve Türkiye'deki birçok kadın kooperatifine öncülük eder hale geldik" dedi. Programın ardından Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kursiyerler ile fotoğraf çekildi. - İSTANBUL