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Gaziler Günü’nde Çivril’de duygulandıran buluşma

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Gaziler Günü’nde Çivril’de duygulandıran buluşma
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Denizli’nin Çivril ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çarşı Camisi’nde sabah namazında program düzenlendi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çarşı Camisi'nde sabah namazında program düzenlendi. Programda vefat eden gaziler ve şehitler Kur'an-ı Kerim ve dualarla anıldı.

Çivril Müftülüğü tarafından düzenlenen "19 Eylül Gaziler Günü Sabah Namazı Buluşması" kapsamında vatandaşlar Çarşı Camisi'nde bir araya geldi. Sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak vefat eden gaziler ve şehitler için dua edildi.

Programda konuşan Çivril İlçe Müftüsü Erkan Önder, şehitlik ve gaziliğin önemine değinerek, vatan uğruna fedakarlık gösterenlerin hatıralarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi. Vatanın bağımsızlığı ve güvenliği için mücadele eden şehit ve gazilerin fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğinin belirtildiği programda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gaziler minnet ve şükranla anıldı.

Programın ardından Çarşı Camisinde cemaate çorba ikram edildi. Vatandaşlar da Gaziler Günü dolayısıyla vefat eden gaziler ve şehitler için dua etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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