Gaziemir'de 1 Mayıs'a Özel Çalışma

Gaziemir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, çalışanlarının fotoğrafları ile "Bu emek senin için" mesajının yer aldığı görsel çalışmayla kutladı.

Gaziemir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırladığı kutlama afişlerinde özel bir çalışmaya imza attı. Belediyenin hazırladığı kutlama afişlerinde, belediye çalışanlarının fotoğraflarına yer verildi. Çalışmada, belediyenin farklı birimlerinde görev yapan işçilerin, çalışmaları esnasında çekilen fotoğrafları kullanıldı. İlçedeki ilan panolarına asılan görsellerde, "Bu emek senin için" mesajına yer verildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapan emektir, emekçidir. Emekçilerin alın teriyle güzelleşir şehirler. Biz de Gaziemir Belediyesi ailesi olarak büyük bir özveriyle yurttaşlarımıza hizmet veriyoruz. Emekçinin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için hazırladığımız özel çalışmada; yazın sarı sıcağında, kışın dondurucu soğuğunda ilçemizin sokaklarını emeğiyle güzelleştiren çalışanlarımızın fotoğraflarına yer verdik. Bu emek senin için Gaziemir. Ekip arkadaşlarım başta olmak üzere yaşamını alın teriyle kazanan emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.